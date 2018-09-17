تواصل الاعتصام في (الخان الأحمر) لليوم الثالث عشر

أكد منسق حملة (أنقذوا الخان الأحمر) في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، اليوم الاثنين، تواصل الاعتصام المفتوح والاستنفار في قرية (الخان الأحمر) لليوم الـ 13 على التوالي، وسط حضور وتضامن على المستويين الوطني والدولي.





وأضاف، أن الوفود المتضامنة تأتي بالمئات، وفي ساعات الليل ترتفع أعداد النشطاء الأجانب، وبالأمس قدر الحضور بأكثر من ألف وخمسمائة، منوهاً إلى أن المئات يبيتون في خيمة الإسناد، حيث تم تأمين الفراش والأغطية والطعام.





وأشار إلى أن آخر اقتحام للقرية كان يوم الجمعة، وأن مداخل (الخان الأحمر) مفتوحة الآن، لافتاً إلى أن الحراك متواصل.





وحول آخر المستجدات قال: إنه تم الإفراج عن المتضامن الفرنسي فرانك رومانيو ودفع كفالة 1000 شيكل، مشيراً إلى أن محامين متضامنين ونشطاء تابعوا القضية حتى الإفراج عن رومانو، لافتاً إلى أن المصاب عمر عبد الله الحاج "أبو النمر"، والمسعف مجد ناصر محتجزان في معسكر (عوفر) بعد أن تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.

رام الله - دنيا الوطن