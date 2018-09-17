القواسمي لحماس: لا تبحثوا عن التهدئة مع إسرائيل وتعالوا لمصالحة حقيقية

رام الله - دنيا الوطن

طالب الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، حركة حماس، بالكف عن البحث عن هدنة مع إسرائيل، داعياً إياها إلى البحث عن "مصالحة حقيقية، ضمن إطار وطني فلسطيني جامع".



ودعا القواسمي، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وألا يبحثوا أن يكونوا بدلاء، وفق قوله.







وأضاف: "هناك جهود مصرية نحترمها، ووفد لفتح في القاهرة، ويجب أن ننتظر ونصر على الوحدة الوطنية من منظور وطني وليس حزبياً، مطالبًا بالتوقف عن مهاجمة الرئيس محمود عباس.



واعتبر القواسمي، أن القبول بـ (صفقة القرن) عار وخيانة، مستنكراً الخطاب الإعلامي لبعض الفصائل بأنها ستسقط صفقة القرن، وفي نفس الوقت تبحث عن هدنة، مضيفاً: "يجب أن نصر على الوحدة الوطنية من منظور وطني وليس حزبياً.





وأكد القواسمي، أن المطلوب الارتقاء من المصلحة الحزبية إلى الوطنية، ووضع الخلافات جانبًا، والتقدم ضمن مواجهة حقيقية ومدروسة وحكيمة، وقرار وطني مستقل والابتعاد عن الأجندات الإقليمية هنا أو هناك.





وشدد القواسمي، على أن المطلوب دعم الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة، في ظل المواقف الأمريكية والإسرائيلية، لافتاً إلى أن الإدارة تحاول تصفية القضية الفلسطينية، وفصل غزة عن الضفة الغربية، وتصفية قضية اللاجئين، وشرعنة الاستيطان، وليس التفرد بفتح أو حماس أو الجهاد.ودعا المتحدث باسم فتح إلى عدم إعطاء الولايات المتحدة أو إسرائيل أي طوق نجاة عبر هدنة في غزة، مبينًا أن ذلك "ضرب لمنظمة التحرير والمشروع الوطني الفلسطيني".ومن المقرر، أن يصل وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى القاهرة؛ للتباحث مع المسؤولين المصريين حول ملف المصالحة الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، حيث يضم وفد فتح الذي يرأسه عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، محمد اشتيه، وحسين الشيخ، وروحي فتوح.