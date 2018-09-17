السيسي: لم نُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة منذ 2016

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد: "إن مصر لم تسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة من أراضيها منذ عام 2016 وحتى الآن"، مشيراً إلى الأعباء التي تتحملها بلاده في سبيل تحقيق ذلك.وأضاف السيسي، خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ومستشار جمهورية النمسا سيباستيان كورتز في القاهرة: "الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها كبيرة"، متابعاً: "مصر تضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي يشهدها عدد من دول الجوار المباشر"، بحسب ما أورده موقع (روسيا اليوم).وأشاد السيسي خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والنمسا ودول الاتحاد الأوروبي، وحرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.بدورهما، أعرب الضيفان عن سعادتهما بزيارة القاهرة، مشيرين إلى ما يجمع كلاً من الاتحاد الأوروبي والنمسا بمصر من علاقات تاريخية متميزة.وأكد الجانب الأوروبي على محورية دور مصر في الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن استعداده لتعزيز ودفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات.