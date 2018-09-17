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السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا

السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية أمس الأحد، اكتشاف حالة إصابة بمرض الكوليرا، وثلاث حالات مشتبه بها في منطقة مجاورة لليمن، حيث قتل الوباء أكثر من 2000 شخص.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن مسؤول في وزارة الصحة قوله: "الأشخاص الأربعة جميعهم غير سعوديين، ويتلقون الرعاية في مستشفى الموسم العام في جيزان".

وشهد اليمن موجتين من وباء الكوليرا، أصابت نحو مليون شخص، حيث استمرت الأولى منذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2016، وحتى شباط/ فبراير 2017، أما الثانية فبدأت أواخر نيسان/ أبريل 2017 واستمرت حتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.

وفي آب/ أغسطس الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثالثة من وباء الكوليرا في اليمن، بسبب سوء التغذية، وتردي الأوضاع الإنسانية.

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