مطار صنعاء والرواتب.. شروط الحوثي تستبق لقاءات غريفيث

رام الله - دنيا الوطنفي إطار محاولة إحياء محادثات السلام التي أجهضها الحوثيون الأسبوع الماضي، برفضهم الحضور إلى جنيف، وصل المبعوث الأممي، مارتين غريفيث إلى صنعاء أمس الأحد؛ من أجل إقناع جماعات الحوثي بالحل السياسي للأزمة اليمنية.إلا أن شروط الحوثيين لا تشي بأي حلحلة، فقد استبقوا لقاءات غريفيث، مشترطين صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والدولية، بحسب ما جاء على موقع (العربية).ومن المقرر، أن يلتقي غريفيث في صنعاء عدداً من قادة الجماعات الحوثية، وقياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام.يذكر، أن الأمم المتحدة حاولت استئناف محادثات السلام، الأسبوع الماضي، إلا أن المفاوضات غير المباشرة انتهت حتى قبل أن تبدأ بعدما رفض وفد الحوثيين في اللحظة الأخيرة التوجه إلى جنيف من دون تنفيذ شروط طالب بها، ومنها على سبيل المثال نقل جرحى من قياداتهم على متن الطائرة التي كانت ستقلهم إلى جنيف.