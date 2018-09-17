الأمن الإسرائيلي: أحبطنا ثلاثة آلاف عملية فلسطينية العامين الماضيين بهذه الطريقة

رام الله - دنيا الوطن

قالت أجهزة الأمن الإسرائيلية، إنها أحبطت نحو 3000 عملية فردية خلال العامين الأخيرين، أي بدون توجيه من الفصائل الفلسطينية.



ووفق ما أورد تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، فإنه تمت الإحباطات بفضل التكنولوجيا والمخابرات، لجهاز (الشاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة.ونقل التلفزيون عن أمن الاحتلال، أنه جرى اعتقال وتحذير من كانوا ينوون تنفيذ هذه العمليات، من قبل الأمن الإسرائيلي، والأمن الفلسطيني.كما وأحبط جهاز (الشاباك) في العام الأخير، 200 عملية قال إنها "خطيرة"، من بينها تفجيرية، وزرع عبوات ناسفة، وخطف وإطلاق نار.وأعربت جهات أمنية إسرائيلية، عن تخوفها من استفاقة ما اعتبرته تحريضاً، في مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب عملية (غوش عتصيون) الأحد جنوب الضفة الغربية، التي قتل بها مستوطن إسرائيلي طعناً بسكين فلسطيني، وفق تعبيرها.