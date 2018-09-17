تمهيداً لهدمه.. قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية (غوش عتصيون) وتأخذ قياساته





وأشارت وكالات محلية، إلى أن قوات الاحتلال، أخذت قياسات المنزل، تمهيداً لهدمه.





يذكر، أن الشاب جبارين (17 عاماً) أصيب أمس الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن نفذ عملية طعن عند مفترق (غوش عتصيون) شمال الخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر.













رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير الجريح خليل يوسف جبارين، في مدينة يطا بمحافظة الخليل.