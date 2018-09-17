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شؤون فلسطينية

تمهيداً لهدمه.. قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية (غوش عتصيون) وتأخذ قياساته

تمهيداً لهدمه.. قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية (غوش عتصيون) وتأخذ قياساته
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير الجريح خليل يوسف جبارين، في مدينة يطا بمحافظة الخليل.

وأشارت وكالات محلية، إلى أن قوات الاحتلال، أخذت قياسات المنزل، تمهيداً لهدمه.

يذكر، أن الشاب جبارين (17 عاماً) أصيب أمس الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن نفذ عملية طعن عند مفترق (غوش عتصيون) شمال الخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر.


 

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