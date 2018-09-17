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دولي

الكشف عن اتصالات سرية بين إسرائيل وتركيا لهذا السبب

الكشف عن اتصالات سرية بين إسرائيل وتركيا لهذا السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن اتصالات تركية إسرائيلية سرية لتخفيض التوتر بين البلدين، والعودة بالعلاقة إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضحت الصحيفة، عن مصادر تركية وإسرائيليّة تقديرها أن تركيا وإسرائيل ستتبادلان السّفراء بعد فترة الأعياد اليهوديّة، "إن لم تكن هنالك مفاجآت أو أزمات في اللحظات الأخيرة"، ودلّلت على ذلك بأن وزارة الخارجية الإسرائيليّة، نشرت مناقصة لتعيين سفير إسرائيلي جديد في تركيا، بدءًا من صيف العام المقبل.

وكانت تركيا، قد أرسلت إلى سفارتها في تل أبيب، مؤخرًا، ملحقًا تجاريًا بعد سنوات من غيابه، حيث يأتي ذلك بعد أربعة أشهر من طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، وسحب تركيا سفيرها من تل أبيب للتشاور، على خلفيّة المجزرة الإسرائيليّة في قطاع غزّة في ذكرى النكبة في أيار/مايو الماضي.

ورجّحت الصحيفة، أن تكون هنالك عدّة أسباب للرغبة بتحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا، أبرزها الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأميركيّة التي أثرت بشكل كبير على سعر الليرة التركيّة، ما دفع إردوغان إلى إزالة الأزمة مع إسرائيل عن الطاولة؛ بالإضافة إلى اقتراب "الحرب الأهلية" في سورية من نهايتها.

وأكّدت مصادر إسرائيلية للصحيفة، عدم إجراء أي لقاء بين الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، ووزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في العاصمة الأذرية، باكو، السبت الماضي، حيث تواجد إردوغان للمشاركة في احتفالات تحرير باكو، بينما تواجد ليبرمان للتوقيع على اتفاقيّات لبيع الأسلحة.

كما أكّدت المصادر للصحيفة، ألا علاقة بين الزيارتين، ولم يلتق أي مسؤول إسرائيلي بأي مسؤول تركي، ولم يكن هناك سعي لإجراء أي لقاءاتٍ أصلاً، كما أن الأذريين لم يحاولوا ذلك.

وتوترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة نهاية عام 2009، ووصلت ذروتها مع الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحريّة، الذي تسبب باستشهاد مواطنين أتراك، ما سبب قطيعة بين البلدين، استمرّت حتى العام 2016.

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