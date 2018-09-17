محلل عسكري إسرائيلي: الشاب جبارين اخترق المنظومة الأمنية ونفذ عمليته

رام الله - دنيا الوطنقال أمير بخبوط، المحلل العسكري لموقع (والا): "إنه رغم الوسائل التكنولوجية، وأخذ التدابير الأمنية المشددة، فقد اخترق خليل جبارين المنظومة الأمنية ونفذ عملية الطعن، قرب (غوش عتصيون) والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر بجراح".ويضيف بخبوط :" العمليات الفردية مستمرة رغم التكنولوجيا العالية والمتقدمة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، لتتبع ورصد نشاطات الشباب الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي، والاعتقالات التي لا تتوقف"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وفي تحريض على الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة ضمن (صفقة شاليط)، والتي سميت فلسطينياً بصفقة (وفاء الأحرار)، قال المحلل العسكري: "إن العمليات في الضفة الغربية ستستمر، طالما استمر التحريض من مكتب حماس الضفة في غزة والخارج، وستبقى "إسرائيل" تتعامل مع العمليات الفردية لسنوات مقبلة".