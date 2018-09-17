قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة.. ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف





جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.





وقد شهدت مناطق بالضفة الغربية منتصف الليلة، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.





ففي مخيم قلنديا، أصيب ضابط إسرائيلي وجنديان، خلال المواجهات التي اندلعت، إثر اقتحام حافلة إسرائيلية للمخيم، زعم الاحتلال أنها دخلت بالخطأ.





في مدينة نابلس، أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين، بينهم مسعفون، خلال المواجهات التي اندلعت، جراء اقتحام المستوطنين قبر يوسف.





وفي عزون شرق مدينة قلقيلية، فقد أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، بعد أن ألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز، وسط منازل المواطنين في منطقة المثلث والحارة الشامية بالبلدة ذاتها.

وأفادت مصادر محلية، أن الشبان الفلسطينيين، ردوا بإلقاء زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين قرب البلدة.

إلى مدينة الخليل، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يطا جنوب المدينة.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين فلسطينيين.