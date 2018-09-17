توقعات بإقالة ماتيس بعد وصول الخلافات مع ترامب إلى نقطة حرجة

رام الله - دنيا الوطنالتوقعات في واشطن بشأن مستقبل وزير الدفاع الأمريكي، الجنرال جيمس ماتيس، لا تبدو واعدة، إذ عادت علاقته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى دائرة الضوء مجدداً، بعد أن نشر الصحفي بوب وودوارد في كتابه الأخير تفاصيل عن إحباطات ماتيس مع القائد الأعلى للقوات المسلحة.وتشيرعلامات رصدها العديد من المراقبين، إلى أن ماتيس قد يُغادر منصبه بعد انتهاء الانتخابات النصفية، ولم يعد من السر القول: إن ترامب كان يفكر في خليفة لوزير الدفاع منذ أشهر، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وقالت منصات إعلامية أمريكية ، من بينها (بوليتيكو): "إن ترامب وصف ماتيس بـ (موديريت دوغ/ الكلب المعتدل)، وهي إشارة ساخرة للقب الجنرال المتقاعد في أوساط المارينز والساسة (ماد دوغ/ الكلب المجنون).وبرزت الخلافات بين ترامب وماتيس، قبل نشر كتاب وودوارد حول قضايا مهمة بشكل علنى، وهي استخدام أساليب التعذيب، والاتفاق النووي مع إيران، وقضية انسحاب القوات من سوريا وأفغانستان، إضافة إلى كوريا الشمالية، وحلف شمال الأطلسي.ودعا ترامب في حملته الانتخابية إلى استخدام تقنيات التحقيق المثيرة للجدل، والتى تم حظرها، مثل: الإيهام بالغرق، ولكن ماتيس أخبره أن السجائروالأطعمة، كانت بدائل أكثرفائدة في عمليات الاستجواب للمشتبه بهم بتهم إرهابيةـ وقال ترامب: إنه فؤجئ من تصريحات لماتيس قال فيها: إنه لم يعثر على أى فائدة لعمليات الاستجواب الشديدة.وأدى القرار الذى اتخذه ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية إلى خلاف كبير مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، وأثار توترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى خلاف مع أفراد حكومته، إذ قال ماتيس: إنه يفضل البقاء في الصفقة، المعروفة باسم خطة العمل المشتركة، وأشاد علناً بأجزاء من الصفقة، مشيراً إلى أنها سمحت بإشراف قوى جداً على إيران.دعا ترامب في حملته الانتخابية إلى استخدام تقنيات التحقيق المثيرة للجدل، ولكن ماتيس أخبره أن السجائر والأطعمة، كانت بدائل أكثر فائدة في عمليات الاستجواب.وقال الجنرال السابق في سلاح مشاة البحرية: "إن الصفقة ليست مثالية، لكن البقاء فيها سيكون من مصلحة الأمن القومي الأمريكي"، مضيفاً: "أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن المؤشرات تقول: إنه يجب البقاء في الصفقة، وهذه التصريحات، كما هو واضح مخالفة تماماً لرأى ترامب".وفوجئ ماتيس من تصريحات ترامب أواخر آذار/ مارس التى قال فيها: إن الولايات المتحدة، ستخرج من سوريا، وقال مراقبون: "إن وجهة نظر ماتيس بالنسبة للتواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان مغايرة لأفكار ترامب".