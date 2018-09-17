دولي

الشرطة البريطانية تنفي وجود أثر لغاز (نوفيتشوك) في حادث تسمم بمدينة (سالزبري)

الشرطة البريطانية تنفي وجود أثر لغاز (نوفيتشوك) في حادث تسمم بمدينة (سالزبري)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفت الشرطة البريطانية أن يكون غاز الأعصاب (نوفيتشوك) السبب وراء حادث طبي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة سالزبري، المدينة البريطانية التي شهدت سلسلة من حالات التسمم هذا العام ربطتها السلطات بروسيا.

وجاء في بيان صدر عن شرطة ويلتشير، مساء  أمس الأحد: "يمكننا الآن أن نؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن غاز (نوفيتشوك) هو المادة (المتسببة) وفي هذه المرحلة، لم يتضح بعد ما إذا كان هناك جريمة قد ارتكبت، ولا تزال التحقيقات مستمرة".

وأضاف: "لا يزال الشخصان المصابان بالتسمم من مطعم في سالزبري في المستشفى تحت الملاحظة"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وأكدت الشرطة إنها رفعت حالة التحذير القصوى التي اعلنتها بعد تقارير أولية حيال مرض الشخصين.

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