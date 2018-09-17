مصرع شاب جراء تعرضه للطعن في أم الفحم

لقي الشاب (م، م)، (33 عاماً)، مصرعه صباح اليوم الاثنين، متأثراً بجراح وصفت بالخطيرة، أصيب بها إثر تعرضه لجريمة طعن في أحد أحياء مدينة أم الفحم بعد منتصف الليل.





وكان الشاب، قد نقل بحالة حرجة إلى مستشفى (هعيمك) في العفولة، وهناك أقر الطاقم الطبي مقتله بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.



وتعاني البلدات العربية من تفشي آفة العنف والجريمة، إذ تسجل يومياً جرائم إطلاق نار، وإلقاء قنابل، وأعمال سطو في ظل تقاعس الشرطة عن ردع الجرائم، وتطبيق سلطة القانون، ومكافحة فوضى السلاح، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطن