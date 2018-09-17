الاحتلال يتراجع عن ترحيل الناشط الفرنسي رومانو

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الاحتلال في القدس، فجر اليوم الأربعاء، التراجع عن ترحيل الناشط الفرنسي فرانك رومانو، بعد استئناف تقدم به ضد ترحيله، بسبب مشاركته في النضال ضد الاحتلال على أرض (الخان الأحمر) شرق القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واعتقل البروفيسور رومانو، وهو أستاذ القانون في جامعة السوربون الفرنسية، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأميركية بـ"شبهة عرقلة عمل شرطي"، بحسب المصادر الإسرائيلية.وقد أعلن رومانو الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، عقب اعتقاله مباشرة الجمعة الماضية، مطالباً بإلغاء عملية إخلاء قرية (الخان الأحمر).