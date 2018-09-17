شؤون فلسطينية

مواجهات في الضفة الغربية وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق

مواجهات في الضفة الغربية وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق الضفة الغربية منتصف الليلة، عدة مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية.

في التفاصيل، اندلعت مواجهات عنيفة منتصف الليلة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي قرب قبر يوسف شرق نابلس.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، أن الشبان الفلسطينيين، ألقوا زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

هذا وقد أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، بعد أن ألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز، وسط منازل المواطنين في منطقة المثلث والحارة الشامية بالبلدة ذاتها.

إلى مدينة الخليل، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يطا جنوب المدينة.


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