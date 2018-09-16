رام الله: الشرطة تعتقل شخصاً صدر بحقه أمر حبس بـ10 ملايين شيكل لخزينة الدولة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت شرطة محافظة رام الله والبيرة، الليلة، على شخص صادر بحقه أمر حبس بقيمة 10 ملايين شيقل لحساب خزينة الدولة.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بأن أمر حبس ورد للشرطة قبل عدة أشهر على شخص بقيمة 10 ملايين شيكل لحساب خزينة الدولة، فتم متابعته عدة مرات لكن لم تتمكن الشرطة من القبض عليه.وقال ارزيقات: "إن معلومة وردت مساء امس الأحد، لإدارة الشرطة القضائية في شرطة محافظة رام الله والبيرة بوجوده في أحد الأماكن، والتي تحركت على الفور ونصبت له كمينا وتمكنت من القبض عليه، حيث جرى توقيفه لحين إحالته للنيابة العامة والقضاء".