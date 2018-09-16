شؤون فلسطينية

وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان

وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مديرة المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات في الأردن رانيا حدادين.

وتناول اللقاء إمكانية عقد عمل مشترك بين وزارة العدل الفلسطينية ونظيرتها الأردنية، واقامة ورشة تدريب مشتركة في المركز الريادي في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومواءمة التشريعات.

وقدمت حدادين دعوة لوزير العدل لحضور المؤتمر الدولي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل حول اللجوء في المملكة الاردنية، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية والمركز الريادي، وأضافت بان المؤتمر سيركز على دعوة الدول المانحة ودول العالم بالاستمرار في دعم "الأونروا" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض، بالاضافة الى تقديم أوراق ودراسات حول اللجوء الى المملكة الأردنية منذ تأسيسها.

وأكد أبو دياك على حرص الحكومة والقيادة الفلسطينية على التعاون والتنسيق في مختلف القضايا مع المملكة الأردنية، ومؤكدا على أهمية استمرار الاونروا باعتبارها وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة وتعنى بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن انتهاء أعمال الوكالة قبل حل قضية اللاجئين وفقا بقرارات الأمم المتحدة.



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وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان

وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان

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