شؤون فلسطينية

الشوا يستقبل والي بنك المغرب في أول زيارة لمحافظ بنك مركزي عربي لفلسطين

الشوا يستقبل والي بنك المغرب في أول زيارة لمحافظ بنك مركزي عربي لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، صباح اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري (محافظ البنك المركزي المغربي) في أول زيارة لمحافظ بنك مركزي عربي إلى فلسطين.

وبهده المناسبة نظمت سلطة النقد الفلسطينية حفل استقبال بحضور السفير محمد حمزاوي سفير المملكة المغربية في فلسطين، وأعضاء مجلس إدارة سلطة النقد ومدرائها، والمدراء العامين والإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين، ولفيف من القيادات المصرفية والاقتصادية.

وقد رحب عزام الشوا بالضيف، معتبراً أن زيارته لفلسطين ولسلطة النقد الفلسطينية دعم كبير من دولة عربية شقيقة، وهو أصلاً استمرار للعلاقة المتينة والمتطورة التي تربط القيادتين والشعبين، مشيراً إلى أن التعاون مع المملكة المغربية في المجال المصرفي، في أفضل حالاته، وتربط سلطة النقد بالبنك المركزي المغربي مذكرة تفاهم وتعاون، وهما على درجة عالية من التشاور وتبادل الخبرات.

وبدوره عبر والي بنك المغرب عن سعادته الغامرة بزيارة فلسطين، وأشاد بجهود سلطة النقد والمستوى التنظيمي والإداري والفني العالي الذي شاهده سواء خلال استقباله أو خلال تجوله في مقر سلطة النقد، واصفاً مبناها بالصرح العصري العظيم، وأن ما سمعه من شرح عن دوائرها وعملها وإنجازاتها يجعلها في مصاف البنوك المركزية المتطورة.

كما اصطحب عطوفة نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة وعدد من مدراء سلطة النقد والي بنك المغرب، إلى مدينة القدس الشريف، برفقة سفير المملكة المغربية، وعطوفة محافظ محافظة القدس عدنان غيث، وكان في استقبالهم الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى ورئيس الغرفة التجارية في القدس كمال عبيدات، وبعض الشخصيات الدينية ومسؤولين من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في جولة شملت تأدية الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وزيارة حارة المغاربة، وجولة في البلدة القديمة، والاطلاع على ما تبقى من منازل حارة المغاربة ورؤية حائط البراق، ثم زيارة كنيسة القيامة والتجول في أروقتها، انتهاءً بباب العمود وهو الباب الرئيسي للبلدة القديمة في مدينة القدس.


أخبار ذات صلة

رام الله: الشرطة تعتقل شخصاً صدر بحقه أمر حبس بـ10 ملايين شيكل لخزينة الدولة

رام الله: الشرطة تعتقل شخصاً صدر بحقه أمر حبس بـ10 ملايين شيكل لخزينة الدولة

وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان

وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق خانيونس ورفح جنوب القطاع

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق خانيونس ورفح جنوب القطاع

ابو هولي: البدء بإزالة الانقاض بمخيم اليرموك رسالة بان المنظمة لن تتخلى عن اللاجئين

ابو هولي: البدء بإزالة الانقاض بمخيم اليرموك رسالة بان المنظمة لن تتخلى عن اللاجئين

عشراوي تصف الغاء السلطات الامريكية تأشيرات عائلة السفير زملط بالاجراءات الانتقامية والحاقدة

عشراوي تصف الغاء السلطات الامريكية تأشيرات عائلة السفير زملط بالاجراءات الانتقامية والحاقدة

لم ينفجر.. طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخا شرق البريج

لم ينفجر.. طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخا شرق البريج

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

الرئيس: القتل والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد

الرئيس: القتل والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان

وزير العدل يبحث مع مديرة المركز الريادي سبل التعاون في مجال حقوق الانسان

الشوا يستقبل والي بنك المغرب في أول زيارة لمحافظ بنك مركزي عربي لفلسطين

الشوا يستقبل والي بنك المغرب في أول زيارة لمحافظ بنك مركزي عربي لفلسطين

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق خانيونس ورفح جنوب القطاع

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق خانيونس ورفح جنوب القطاع

ابو هولي: البدء بإزالة الانقاض بمخيم اليرموك رسالة بان المنظمة لن تتخلى عن اللاجئين

ابو هولي: البدء بإزالة الانقاض بمخيم اليرموك رسالة بان المنظمة لن تتخلى عن اللاجئين

عشراوي تصف الغاء السلطات الامريكية تأشيرات عائلة السفير زملط بالاجراءات الانتقامية والحاقدة

عشراوي تصف الغاء السلطات الامريكية تأشيرات عائلة السفير زملط بالاجراءات الانتقامية والحاقدة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس

منوعات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء &#34;الصادم اللواتي خانها معهن

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء "الصادم اللواتي خانها معهن

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ&#34;زى المدرسة&#34;

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ"زى المدرسة"

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

كندة علوش تستعرض حملها بمجموعة صور جديدة.. وزيادة وزنها ملحوظة

كندة علوش تستعرض حملها بمجموعة صور جديدة.. وزيادة وزنها ملحوظة

الطفلة التي غنت &#34;بابا فين&#34; أصبحت عروسة جميلة.. شاهدها

الطفلة التي غنت "بابا فين" أصبحت عروسة جميلة.. شاهدها

رزان مغربي تنشر صورة &#34;قلبت الدنيا&#34; لـ&#34; أحلام&#34;.. هل تعمدت إحراجها؟

رزان مغربي تنشر صورة "قلبت الدنيا" لـ" أحلام".. هل تعمدت إحراجها؟

وفاة الإعلامي خالد القاضي تهز السعوديين.. وانتشار لحظة قبيل وفاته وأدعية &#34;الموت&#34;

وفاة الإعلامي خالد القاضي تهز السعوديين.. وانتشار لحظة قبيل وفاته وأدعية "الموت"

منى المذبوح تكشف لأول مرة السر وراء الفيديو المُسيء للمصريين

منى المذبوح تكشف لأول مرة السر وراء الفيديو المُسيء للمصريين

عربي

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها