عشراوي تصف الغاء السلطات الامريكية تأشيرات عائلة السفير زملط بالاجراءات الانتقامية والحاقدة

رام الله - دنيا الوطندانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، قيام السلطات الامريكية بإلغاء تأشيرات الاقامة لعائلة رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط ومطالبتهم بمغادرة امريكا فورا رغم ان التأشيرات سارية حتى عام 2020.وقالت تعقيبا على ذلك: "إن هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الامريكية يدلل على ما وصلت اليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء، فلم يكفها إجراءاتها وقراراتها الأحادية وغير القانونية لإرضاخ الفلسطينيين وكسر ارادتهم، ها هي الان تلجأ لمستوى جديدة من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير انسانية ومتعمدة مما شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".ولفتت عشراوي الى ان السلطات الامريكية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتبة على اغلاق مكتب المنظمة بما فيها مطالبتهم بالتوقف عن العمل واغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقد الايجار، كما وتضمنت هذه الاجراءات التعسفية أيضا إلغاء التأشيرات الأمريكية لعائلة السفير حسام زملط مما اضطر ابناءه سعيد 7 أعوام وألما 5 أعوام من ترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد.