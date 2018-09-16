لم ينفجر.. طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخا شرق البريج





وكان المواطنون الفلسطينيون قد أشعلوا في وقت سابق، إطارات مطاطية على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، وردت قوات الاحتلال على ذلك بإطلاق الرصاص الحي؛ لتفريقهم.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، صاروخا قرب السياج الحدودي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون أن ينفجر.وبحسب وكالة (وفا)، فإن الصاروخ خلف حفرة في المكان، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.وقد أطلقت قوات الاحتلال الإرسرائيلي، بالونات مضيئة في الأجواء الشرقية لمخيم البريج.