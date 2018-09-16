مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة، على الطريق الرابط بين محافظتي رام الله ونابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مجموعات مستوطنين تقوم بأعمال عربدة على الطرقات، وتحاول إرهاب المواطنين باستهداف مركباتهم والتعرض لها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).