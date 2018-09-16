زملط: الإدارة الأمريكية أغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير وألغت تأشيرات عائلتي

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير حسام زملط، رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اليوم الأحد، أن السلطات الأميركية أغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني، وألغت تأشيرات الإقامة لعائلته (زوجته وأبنائه) وطالبتهم بمغادرة أميركا على الفور.وأوردت قناة (الجزيرة) نبأ عاجلاً مفاده: بأن "السلطات الأميركية قررت إغلاق الحسابات المالية للسلطة الفلسطينية بالولايات المتحدة"، فيما نقلت (الأناضول) عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، تأكيده أن واشنطن أغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير.ونقلت مصادر فلسطينية عن زملط قوله: "إن السلطات الأميركية اتخذت هذه الإجراءات، رغم أن تأشيرات الإقامة سارية حتى عام 2022".وأوضحت المصادر، أن رئيس الوفد العام لمنظمة التحرير في واشنطن، حسام زملط، مقيم منذ أربعة شهور في رام الله بناء على طلب من القيادة الفلسطينية.وأوضح زملط أنه بعد هذه الإجراءات أصبح مكوث عائلته في الولايات المتحدة، غير مرغوب فيه، وهم في طريقهم إلى رام الله.ووصف زملط الإجراءات الأميركية بأنها جزء من الهجمة على القيادة الفلسطينية، إثر موقفها الرافض لصفقة القرن"، وقال: "إن الإجراءات هي انتقام من القيادة لاسترضاء إسرائيل".وأضاف: "إن الاحتلال الإسرائيلي، شريك في هذه الخطوات التي تقوم فيها الإدارة الأميركية بشكل هستيري ومتتالي، ضد كل ما هو فلسطيني".