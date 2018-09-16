الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنتلقى كمال العبد الشرافي، رئيس جامعة الأقصى بغزة، رسالة شكر وتقدير من الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التعليم.بدوره، وجه الشرافي، التحية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعوائلهم على صبرهم وثباتهم وصمودهم، معبراً عن أسمى معاني التضامن حتى نيل الحرية.وأشار الشرافي إلى أن الجامعة، تقدم برامجها التدريسية للأسرى داخل السجون لإكمال مسيرتهم التعليمية، وتوفير المنح والإعفاءات إلى أبناء الأسرى والأسيرات وزوجاتهم للالتحاق بالتعليم الجامعي، وذلك بتوجهات ودعم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، مقدماً التحية للأسرى خلف القضبان، متمنياً لهم الفرج القريب.وأكد الشرافي، أن وقوف الكل الفلسطيني إلى جانب قضية الأسرى، واجب وطني وأخلاقي.