عربي

فيديو: لأول مرة.. الكشف عن رسالة مثيرة بعثها صدام حسين من محبسه

فيديو: لأول مرة.. الكشف عن رسالة مثيرة بعثها صدام حسين من محبسه
رام الله - دنيا الوطن
كشف سياسي عراقي عن مضمون رسالة مثيرة، تلقاها من الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، من محبسه، بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق.

وأشار حسن العلوي، أمس السبت، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن صدام حسين أرسل الرسالة عن طريق الصليب الأحمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وقال العلوي: "إن صدام بعث له برسالة، يشكره على دفاعه عن زوجته ساجدة خير الله، بعد أن تحدث عنها الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني بكلام يسيء لها".

وأضاف السياسي العراقي المعارض لصدام: "إن الرئيس العراقي الراحل عبر عن ندمه الشديد في الرسالة على ما قام به مع العلوي بعد 25 عاماً من المعارضة، لأنه الوحيد الذي دافع عن زوجته".

وتحدث حسن العلوي عن تفاصيل الحادثة، وكيف رد على الزعيم الكردي، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للعراق لدورتين انتخابيتين.

ولكن، أكد السياسي العراقي، أن دفاعه عن ساجدة، ينطلق من كونه عربياً، ولا يرضى بالإساءة للمرأة "المصون"، حسبما وصف زوجة صدام حسين.


 

أخبار ذات صلة

النواب المصري يدعو إلى &#34;الزيارة الرشيدة&#34; للمسجد الأقصى

النواب المصري يدعو إلى "الزيارة الرشيدة" للمسجد الأقصى

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها

هولندا تسحب مقاتلاتها من العراق وسوريا

هولندا تسحب مقاتلاتها من العراق وسوريا

حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على جازان السعودية

حوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً على جازان السعودية

السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر هذا الموسم

السعودية تتوقع وصول 8.5 مليون معتمر هذا الموسم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس

&#34;الأسرى&#34;: استقرار الحالة الصحية للأسير خليل جبارين منفذ عملية الطعن بالخليل

"الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير خليل جبارين منفذ عملية الطعن بالخليل

ليبرمان يُقرر وقف تعيين اللجنة المختصة بتقصير عقوبة الأسرى الفلسطينيين

ليبرمان يُقرر وقف تعيين اللجنة المختصة بتقصير عقوبة الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال يُعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يُعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يُقرر ترحيل البروفيسور الفرنسي رومانو لتضامنه مع (الخان الأحمر)

الاحتلال يُقرر ترحيل البروفيسور الفرنسي رومانو لتضامنه مع (الخان الأحمر)

تحذيرات من مخطط تشغيل (تلفريك) بمدينة القدس

تحذيرات من مخطط تشغيل (تلفريك) بمدينة القدس

منوعات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء &#34;الصادم اللواتي خانها معهن

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء "الصادم اللواتي خانها معهن

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ&#34;زى المدرسة&#34;

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ"زى المدرسة"

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

كندة علوش تستعرض حملها بمجموعة صور جديدة.. وزيادة وزنها ملحوظة

كندة علوش تستعرض حملها بمجموعة صور جديدة.. وزيادة وزنها ملحوظة

الطفلة التي غنت &#34;بابا فين&#34; أصبحت عروسة جميلة.. شاهدها

الطفلة التي غنت "بابا فين" أصبحت عروسة جميلة.. شاهدها

رزان مغربي تنشر صورة &#34;قلبت الدنيا&#34; لـ&#34; أحلام&#34;.. هل تعمدت إحراجها؟

رزان مغربي تنشر صورة "قلبت الدنيا" لـ" أحلام".. هل تعمدت إحراجها؟

وفاة الإعلامي خالد القاضي تهز السعوديين.. وانتشار لحظة قبيل وفاته وأدعية &#34;الموت&#34;

وفاة الإعلامي خالد القاضي تهز السعوديين.. وانتشار لحظة قبيل وفاته وأدعية "الموت"

منى المذبوح تكشف لأول مرة السر وراء الفيديو المُسيء للمصريين

منى المذبوح تكشف لأول مرة السر وراء الفيديو المُسيء للمصريين

عربي

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها