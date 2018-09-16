فيديو: لأول مرة.. الكشف عن رسالة مثيرة بعثها صدام حسين من محبسه





رام الله - دنيا الوطنكشف سياسي عراقي عن مضمون رسالة مثيرة، تلقاها من الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، من محبسه، بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق.وأشار حسن العلوي، أمس السبت، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن صدام حسين أرسل الرسالة عن طريق الصليب الأحمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقال العلوي: "إن صدام بعث له برسالة، يشكره على دفاعه عن زوجته ساجدة خير الله، بعد أن تحدث عنها الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني بكلام يسيء لها".وأضاف السياسي العراقي المعارض لصدام: "إن الرئيس العراقي الراحل عبر عن ندمه الشديد في الرسالة على ما قام به مع العلوي بعد 25 عاماً من المعارضة، لأنه الوحيد الذي دافع عن زوجته".وتحدث حسن العلوي عن تفاصيل الحادثة، وكيف رد على الزعيم الكردي، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للعراق لدورتين انتخابيتين.ولكن، أكد السياسي العراقي، أن دفاعه عن ساجدة، ينطلق من كونه عربياً، ولا يرضى بالإساءة للمرأة "المصون"، حسبما وصف زوجة صدام حسين.