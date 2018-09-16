شؤون فلسطينية

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أشعل شبان فلسطينيون مساء اليوم الأحد، الإطارات المطاطية بالقرب من السياج الفاصل شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومن جانبها، أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار صوب المواطنين؛ لتفريقهم.

إلى ذلك، بدأت فعالية أقامها المواطنون الفلسطينيون شرقي خزاعة جنوب قطاع غزة، حيث تم إطلاق ألعاب نارية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة مواطن بالقدم.

ويذكر، أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد أكدت على مواصلة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حتى تحقيق أهدافها، المتمثلة في كسر الحصار عن القطاع، وعودة اللاجئين.

يشار إلى أن ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، استشهدوا في فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي، والتي حملت اسم "المقاومة خيارنا" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب 248 آخرون.



أخبار ذات صلة

لم ينفجر.. طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخا شرق البريج

لم ينفجر.. طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخا شرق البريج

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

الرئيس: القتل والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد

الرئيس: القتل والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد

زملط: الإدارة الأمريكية أغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير وألغت تأشيرات عائلتي

زملط: الإدارة الأمريكية أغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير وألغت تأشيرات عائلتي

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

&#34;الأسرى&#34;: استقرار الحالة الصحية للأسير خليل جبارين منفذ عملية الطعن بالخليل

"الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير خليل جبارين منفذ عملية الطعن بالخليل

ليبرمان يُقرر وقف تعيين اللجنة المختصة بتقصير عقوبة الأسرى الفلسطينيين

ليبرمان يُقرر وقف تعيين اللجنة المختصة بتقصير عقوبة الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال يُعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يُعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله نابلس

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

الشرافي يتلقى رسالة شكر من اللجنة الأكاديمية العامة في سجون الاحتلال

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس

شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس

&#34;الأسرى&#34;: استقرار الحالة الصحية للأسير خليل جبارين منفذ عملية الطعن بالخليل

"الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير خليل جبارين منفذ عملية الطعن بالخليل

ليبرمان يُقرر وقف تعيين اللجنة المختصة بتقصير عقوبة الأسرى الفلسطينيين

ليبرمان يُقرر وقف تعيين اللجنة المختصة بتقصير عقوبة الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال يُعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يُعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يُقرر ترحيل البروفيسور الفرنسي رومانو لتضامنه مع (الخان الأحمر)

الاحتلال يُقرر ترحيل البروفيسور الفرنسي رومانو لتضامنه مع (الخان الأحمر)

تحذيرات من مخطط تشغيل (تلفريك) بمدينة القدس

تحذيرات من مخطط تشغيل (تلفريك) بمدينة القدس

منوعات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء &#34;الصادم اللواتي خانها معهن

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء "الصادم اللواتي خانها معهن

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ&#34;زى المدرسة&#34;

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ"زى المدرسة"

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

كندة علوش تستعرض حملها بمجموعة صور جديدة.. وزيادة وزنها ملحوظة

كندة علوش تستعرض حملها بمجموعة صور جديدة.. وزيادة وزنها ملحوظة

الطفلة التي غنت &#34;بابا فين&#34; أصبحت عروسة جميلة.. شاهدها

الطفلة التي غنت "بابا فين" أصبحت عروسة جميلة.. شاهدها

رزان مغربي تنشر صورة &#34;قلبت الدنيا&#34; لـ&#34; أحلام&#34;.. هل تعمدت إحراجها؟

رزان مغربي تنشر صورة "قلبت الدنيا" لـ" أحلام".. هل تعمدت إحراجها؟

وفاة الإعلامي خالد القاضي تهز السعوديين.. وانتشار لحظة قبيل وفاته وأدعية &#34;الموت&#34;

وفاة الإعلامي خالد القاضي تهز السعوديين.. وانتشار لحظة قبيل وفاته وأدعية "الموت"

منى المذبوح تكشف لأول مرة السر وراء الفيديو المُسيء للمصريين

منى المذبوح تكشف لأول مرة السر وراء الفيديو المُسيء للمصريين

عربي

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

ضابط إسرائيلي: حزب الله يُسيطر على الجيش اللبناني

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها

خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها