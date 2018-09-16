شبان يشعلون الإطارات قرب السياج شرقي البريج.. وإصابة شاب شرقي خانيونس





إلى ذلك، بدأت فعالية أقامها المواطنون الفلسطينيون شرقي خزاعة جنوب قطاع غزة، حيث تم إطلاق ألعاب نارية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة مواطن بالقدم.





ويذكر، أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد أكدت على مواصلة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حتى تحقيق أهدافها، المتمثلة في كسر الحصار عن القطاع، وعودة اللاجئين.



يشار إلى أن ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، استشهدوا في فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي، والتي حملت اسم "المقاومة خيارنا" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب 248 آخرون.









رام الله - دنيا الوطنأشعل شبان فلسطينيون مساء اليوم الأحد، الإطارات المطاطية بالقرب من السياج الفاصل شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.ومن جانبها، أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار صوب المواطنين؛ لتفريقهم.