"الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير خليل جبارين منفذ عملية الطعن بالخليل

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الفتى جبارين يرقد في مستشفى (هداسا عين كارم)، وتمكن محامي الهيئة كريم عجوة من زيارته، وتم إبلاغه من قبل الطاقم المشرف والمتابع لحالته الصحية، أنه مصاب بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، ووضعه مستقر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن حياة الفتى جبارين، خاصة أنه يرقد على سرير المستشفى مقيد اليدين والقدمين، وأنه يتلقى معاملة غير إنسانية من قبل جنود وشرطة الاحتلال، الذين يفرضون حراسة مشددة عليه.



يذكر، أن الفتى جبارين تعرض للإصابة بعدة رصاصات من قبل جنود الاحتلال، قرب مفترق (غوش عتصيون) شمال الخليل، وتُرك ينزف على الأرض لأكثر من 20 دقيقة، قبل نقله إلى المستشفى.