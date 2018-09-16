الاحتلال يعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تحركات المواطنين بالقرب من قرية بير الباشا جنوب جنين، عبر نصبها حاجزًا عسكريًّا، وشرعت بتفتيش المركبات .



وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال شرعوا بتفتيش المركبات الخارجة من مدينة جنين واستجواب راكبيها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشارت إلى أن تشويشًا في حركة السير يشهده شارع جنين– نابلس في ظل انتشار لقوات الاحتلال وتدقيق في الهويات وعمليات تفتيش .





رام الله - دنيا الوطن