فيديو: إصابة ضابط إسرائيلي وجندييْن في مواجهات بمخيم قلنديا





بدوره، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دورية عسكرية إسرائيلية، دخلت مخيم قلنديا عن طريق الخطأ، لافتاً إلى أن مواجهات اندلعت بعد ذلك، حول الدورية، شملت رمي الحجارة، مما أسفر عن إصابة ضابط في وجنديان بجروح وصفت بالطفيفة.





وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش، أطلقت النار لتفريق المتظاهرين، حتى تم مغادرة المخيم، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.





بدورها، زعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، دخلت إلى مخيم قلنديا عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أنه يجري استدعاء قوات كبيرة إلى المكان؛ لإنقاذها.

موقع (بحدري حرييم) الإسرائيلي، قال: "اندلعت مواجهات مع قوة من الجيش الإسرائيلي، دخلت قلنديا عن طريق الخطأ، وهناك إصابات طفيفة بين الجنود".













رام الله - دنيا الوطناندلعت، مواجهات عنيفة بين الأهالي، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في محيط مخيم قلنديا وكفر عقب، شمال القدس.وبحسب وكالة (وفا)، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام حافلة إسرائيلية، تقل جنوداً محيط مخيم قلنديا، ما دفع الأهالي للتصدي لها، مشيراً إلى أن جنود الاحتلال، أطلقوا الرصاص الحي صوب الشبان بكثافة، دون أن يبلغ عن إصابات.