شؤون فلسطينية

العمادي يلتقي بقيادة حركة حماس بغزة.. وهذا ما تم مناقشته

العمادي يلتقي بقيادة حركة حماس بغزة.. وهذا ما تم مناقشته
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
التقى محمد العمادي، السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل موقع قناة (الأقصى) عن مصادر مطلعة، بأن الطرفين تباحثا في العديد من القضايا المهمة، منها آليات كسر الحصار على قطاع غزة، وآخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد الطرفان على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات المختلفة.


 

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