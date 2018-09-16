وزير الصحة يجري جولة شاملة في مستشفى الخليل الحكومي

أجرى وزير الصحة د. جواد عوّاد، اليوم الأحد، جولة شاملة في مختلف أقسام مستشفى الخليل الحكومي، بحضور السفير الياباني في فلسطين تاكشو اوكوبو وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أندرسون ثومس.







وشملت الجولة أقسام الأشعة والمختبر والحروق وقسم العناية المكثقة والطوارئ والعمليات، للاطلاع على أجهزة رنين مغناطيسي وتصوير طبقي وأجهزة أشعة وعدد من الأجهزة التشخيصية، تم تزويدها للمستشفى مؤخرًا بدعم من اليابان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

رام الله - دنيا الوطنوأبدى السفير الياباني وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إعجابهما بمستوى التطور الكبير الذي يشهده مستشفى الخليل الحكومي، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدين على استمرار دعم القطاع الصحي في فلسطين بكل السبل الممكنة.وقال وزير الصحة د. جواد عوّاد، إن مستشفى الخليل الحكومي شهد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تطورًا ملحوظًا في جميع أقسامه، وإدخال أجهزة جديدة ومتطورة لأول مرّة، وتقديم عشرات الخدمات الصحيّة للمواطنين، التي كانوا يتلقوها في مراكز خاصة.وأضاف الوزير، أن القطاع الصحي الحكومي يشهد ثورة حقيقة على صعيد البناء والأجهزة والكادر الطبي والفني، شاكرًا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد لله على دعمهم المتواصل لقطاع الصحة في الوطن، وأضاف "هدفنا الأساس هو توطين العلاج في مراكزنا الطبية، وسنحقق ذلك على صعيد الخدمات الصحيّة بما فيها علاج السرطان خلال الأعوام القليلة القادمة."وأشاد الوزير بدعم اليابان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمهم السخي للقطاع الصحي في فلسطين.ورافق الوزير في جولته وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي وعدد من المدراء العامين فيها ومدير مستشفى الخليل الحكومي والطواقم الإدارية والطبية والفنية العاملة في المستشفى.