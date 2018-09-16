حماس ترد على تقديم شكوى ضد هنية بمحكمة الجنايات الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن تقديم مركز معهد القدس للعدالة الإسرائيلي، ملفاً للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، محاولةً للتلاعب بالرأي العام العالمي.







وأوضح قاسم، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية، أن إسرائيل تحاول من خلال ذلك التلاعب بالرأي العام العالمي بعد فضيحة الجيش بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار والذين كان من بينهم نحو 30 طفل.







وأضاف قاسم: " قيادة المقاومة لا تلتفت لهذا العبث الإسرائيلي لأنها متسلّحة بحق شعبها وتمارس الفعل المقاوم المكفول بالقوانين والأعراف الدولية".

ووصف قاسم الخطوة الإسرائيلية تلك بـ"الوقاحة، حيث يقوم الجاني المجرم باتهام صاحب الحق، وحينما يقوم الظالم المعتدي بشكوى ضد الطرف المظلوم".