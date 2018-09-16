الرئيس لمفوض (أونروا): نبذل جهوداً واتصالات لسد العجز المالي للمنظمة الأممية

وأكد الرئيس عباس، بذل كافة الجهود وإجراء الاتصالات من أجل العمل على إنجاح الاجتماع المقرر عقده في نيويورك خلال الشهر الحالي للدول المانحة بهدف العمل على سد العجز المالي.





رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول.ووضع الرئيس عباس، ضيفه كرينبول، في آخر المستجدات، والجهود المبذولة لدعم الأونروا، وحشد الدعم المالي لسد العجز الذي تعاني منه الوكالة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.وثمن الرئيس عباس، مواقف كرينبول، التي تجلت في رسالته وكلمته أمام الجامعة العربية، مؤكدا الدور الهام الذي تقوم به الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.بدوره،أكد كرينبول أن الأونروا ستواصل اداء دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار إنشائها من قبل الأمم المتحدة لأداء مهامها الانسانية.وشكر المفوض العام للأونروا، الرئيس عباس على مواقفه ودعمه الكبير لوكالة الغوث، والعمل على حشد الدعم الضروري لاستمرار خدماتها.