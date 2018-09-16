عشراوي: القيادة ستطرح عدد من مشاريع القرارات على الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حنان عشرواي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان الرئيس محمود عباس سيطرح في خطابه امام الامم المتحدة في العشرين من الشهر الجاري عدة قضايا ابرزها الهجمة الامريكية لتصفية قضيتنا والمتمثلة باستهداف وكالة الانروا وحق العودة اضافة الى ملفات اخرى.وقالت عشرواي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، إنه سيتم تقديم عدد من مشاريع القرارات خلال اجتماعات الجمعية العامة تتعلق بتوفير الحماية لشعبنا وقضايا تتعلق بالسيطرة على المياه والاجواء والموارد وغيرها اضافة الى طلب مناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة حول توفير الحماية لشعبنا ليصبح خطة عمل مشيرة الى ان حصول فلسطين على رئاسة مجموعة ال77 والصين وهو ما يتطلب رفع تمثيلها الى دولة كاملة وهذا ما سيتم طلبه.وفيما يخص سحب الاعتراف باسرائيل اكدت عشرواي ان القرار وارد بعد عودة الرئيس حيث من المقرر ان يتم اعادة النظر في كل اشكال العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية على حد سواء.