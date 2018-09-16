السفير زملط: الإدارة الأمريكية أمام خيارين وسنقدم الخدمات لجاليتنا بواشنطن

رام الله - دنيا الوطنطمأن رئيس بعثة المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن د. حسام زملط الجالية الفلسطينية في أمريكا بالبحث وايجاد البدائل القانونية لتقديم الخدمات لهم وما يحتاجونه بتعليماتٍ من الرئيس محمود عباس، معربا عن تفهمه لقلقهم جراء اغلاق مكتب بعثة فلسطين.وأكد زملط في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن القيادة كانت أمام خيارين إما أن نخسر العلاقة مع الادارة الأمريكية الحالية أو أن نخسر حقوقنا، مشيرا إلى أن معركتنا مع ادارة ترامب وفريقه وليست مع الشعب الأمريكي.وشدد زملط أننا سنستمر في مواصلة جهودنا على الساحة الأمريكية ودعم جاليتنا عبر القوانين المتاحة ومنها قانون حماية المصالح، معربا عن شكره لعشرات المنظمات الفلسطينية في الولايات المتحدة التي تواصلت معنا عارضةً خدماتها ومقراتها من أجل الاستمرار في معركة الصوت الفلسطيني في الولايات المتحدة.وقال السفير زملط إن أبناء الجالية الفلسطينية أكدوا أنه اذا ما أُقفلت بناية واحدة سيكون هناك نصف مليون سفارة على الأقل في بيوتهم ومقراتهم.