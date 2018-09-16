شؤون فلسطينية

الصحة تتسلم أجهزة طبية حديثة لتصوير الموجات فوق الصوتية

الصحة تتسلم أجهزة طبية حديثة لتصوير الموجات فوق الصوتية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أجهزة طبية حديثة للتصوير بالموجات فوق الصوتية، مقدمة من اليابان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ووزعت الاجهزة على مستشفيات عالية الحكومية في الخليل، وعيادة السلام الطبية، ومستشفى محمد علي المحتسب في الخليل، وعيادة العناية الصحية الأولية في رام الله.

وشكر وزير الصحة جواد عواد، الحكومة اليابانية، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، على المساعدات الطبية للمستشفيات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع عزة.

وقال سفير اليابان لدى فلسطين تاكيش اوكوبو، إن هذا الدعم الطبي خاص بالنساء الفلسطينيات من خلال تزويد المستشفيات المذكورة بأربعة أجهزة تكنولوجية حديثة للتصوير الإشعاعي، لرفع مستوى الوعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم برنامج الرعاية الصحية والإنجابية، وبرنامج الأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف أن اليابان ملتزمة بتحسين مستوى خدمات العناية الصحية في فلسطين بتركيز خاص على صحة المرأة، مشيدا بالعمل في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة، لتمكين النساء الفلسطينيات من الحصول على خدمات عناية صحية متساوية.

من جانبه، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الدعم المالي تقدر قيمته بنجو 470 ألف دولار، ويستهدف الصحة النسائية والاحتياجات الملحّة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأنشطة التوعية، واختبارات الفحص الأخرى للمرأة في المناطق النائية، وتدعيم برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه .

وتم خلال حفل التسليم، تكريم الداعمين، وجرت جولة في أقسام ومختبرات مستشفى عالية الحكومية للاطلاع على احتياجات المستشفى وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة.

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