شؤون فلسطينية

خريشة يُطالب الرئيس عباس بإعادة صرف مخصصات الأسرى المقطوعة رواتبهم

خريشة يُطالب الرئيس عباس بإعادة صرف مخصصات الأسرى المقطوعة رواتبهم
حسن خريشة
رام الله - دنيا الوطن
طالب نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، الرئيس محمود عباس بالانتباه إلى شريحة الأسرى، التي ظلت تعاني على مدى 11 عامًا من قطع مخصصاتهم، وطالب بإعادة صرف مستحقاتهم أسوة بكل الأسرى، حيث إنهم لا يتقاضون أيه مبالغ من أي جهة كانت.

وأكد خريشة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الموضوع لا يخضع ولا يجب أن يخضع في أي حال من الأحوال لرأي وتقدير الأجهزة الأمنية، فهو حق لهم وواجب علينا جميعاً.

وأضاف: "ندرك صعوبة الظروف وحجم المؤامرة على شعبنا وقضيتنا، ونؤكد على ضرورة وحدة كل الجهود والقوى لمواجهة المؤامرة التي تستهدفنا جميعاً، فالمطلوب إغلاق كل الثغرات التي تعيق وحدتنا".

وثمن خريشة الموقف الصلب في مواجهة الإدارة الأمريكية والاحتلال، الذين مارسوا وما زالوا ضغوطاً لسرقة وقطع المخصصات عن الأسرى وعوائل الشهداء.

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