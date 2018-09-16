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التربية تُنظم ندوةً بعنوان "ما الذي يمكن أن يضيفه الإعلام الاجتماعي للعملية التعليمية"

التربية تُنظم ندوةً بعنوان "ما الذي يمكن أن يضيفه الإعلام الاجتماعي للعملية التعليمية"
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم الأحد، ندوةً بعنوان "ما الذي يمكن أن يضيفه الإعلام الاجتماعي للعملية التعليمية؟"؛ قدمها أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت والمختص في الإعلام الرقمي
د. محمد أبو الرب، واستهدفت رؤساء أقسام العلاقات العامة والإعلام التربوي في مديريات التربية، ومنسقي التواصل في الإدارات العامة بالوزارة، وعدداً من المهتمين.

وشارك في الندوة؛ مدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، ومدير الإعلام التربوي، ثائر ثابت، ورئيس قسم الإعلام التربوي، حازم شملاوي، ومنسق التواصل مع الإدارات العامة، عزيز الرفاعي.

من جهته، أكد سامي، أن عقد هذه الدورة يستهدف تحديد أولويات واحتياجات العملية التعليمية من الإعلام الاجتماعي، مؤكداً حرص الوزارة على إكساب كوادرها بما يشمل مديري المدارس والمعلمين وأيضاً الطلبة؛ الخبرات اللازمة في عالم الإعلام
الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية، وتعزيز الإنجازات التربوية الإبداعية المختلفة والسلوك التربوي القويم.
 
من جانبه، شدد أبو الرب على الأهمية التي يحتلها الإعلام الاجتماعي في عصرنا الحالي؛ مقدماً مجموعة من النماذج والتوصيات التي يمكن الأخذ بها في مجال تسخير الإعلام الاجتماعي؛ لخدمة العملية التعليمية التعلمية.

وتخلل الندوة عديد النقاشات التي تمحورت حول أهمية الإعلام الاجتماعي في خدمة القطاع التربوي، وفي نهاية اللقاء كرّمت أسرة الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة الخبير أبو الرب.

يُشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش عمل متخصصة، تعقدها الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة؛ لخدمة المسيرة التربوية.

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التربية تُنظم ندوةً بعنوان &#34;ما الذي يمكن أن يضيفه الإعلام الاجتماعي للعملية التعليمية&#34;

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