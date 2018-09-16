قيادي فتحاوي لحماس: المصالحة ليست طريق باتجاه واحد وأمامكم خيارين

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف: إن على حركة حماس أن تعي أن طريق المصالحة الفلسطينية ليس باتجاه واحد، مطالباً الحركة بردود إيجابية على المقترحات المصرية الأخيرة.





وأوضح أبو سيف، في تصر يح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وفد حركته المتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، ذاهب من أجل مواصلة الحوار مع المصريين بملف المصالحة واستحقاقات المصلحة الوطنية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القضية الوطنية الفلسطينية.





وأضاف أبو سيف: "القضية ليست في لقاء شكلي مع حركة حماس، ونحن في فتح نؤمن بأن خطاب الرئيس الذي سيعلن فيه بدء معركة جديدة مع الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال، هو استمكال لمواقفه وموقف المجلسين المركزي والوطني، التي ستكون معركة الفلسطينيين جميعاً".





وتابع: "على حماس أن تختار إما أن تكون جزءاً من الإجماع الوطني أو أن تصفق وحيدةً لأن المعركة القادمة، تحتاج إلى وقفة جادة منا جميعاً لإفشال المؤامرات، ومن يقف على الضفة الخطأ من النهر لابد أنه اختار أن يكون جزءاً من التآمر على شعبه".







واستكمل: "نحن لا نريد لحماس أن تكون كذلك، والرئيس محاط بمعركته الحالية بكل أبناء شعبه، ويكفيه أنه يقول لا لطاغية العصر، وهو لا يبحث عن رضا شخص أو مكاسب"، متابعاً: "ما نسعى إليه هو المصالحة الحقيقية".