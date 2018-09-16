حظر عرض المياه والمشروبات بأنواعها تحت أشعة الشمس

رام الله - دنيا الوطنحظرت لجنة الصحة والسلامة لمحافظة رام الله والبيرة، بكافة المؤسسات المنضوية في إطارها عرض المياه والعصائر والمشروبات بأنواعها المختلفة، تحت أشعة الشمس، لما لذلك من أثر سلبي على سلامة المنتج، وتأثير ذلك على سلامة المواطن.وأعلنت لجنة الصحة والسلامة العامة في بيان لها عقب اجتماع في مقر المحافظة، عن جولات تفتيشية ورقابية على الأسواق لضمان عدم الإخلال بما تقدم، حيث لوحظ انتشار هذه البضائع على مداخل المحلات وفي الطرقات، ما يؤثر على صلاحيتها ومكوناتها.وأفاد البيان، أن لجان العمل سيكون لها جولات في الأسواق لضبطها، وتنفيذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.