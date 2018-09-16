مقتل شخصين بتحطم طائرة خاصة في كوريا الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنتحطمت اليوم طائرة خاصة في قضاء فانجو بمقاطعة تشولابوكتو غربي كوريا الجنوبية، ما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها.ونقلت وكالة (يونهاب) عن السلطات المحلية، أن عمليات البحث والإنقاذ، بدأت بعد أن تلقت الشرطة بلاغاً عن سقوط الطائرة وتحطمها.وقالت السلطات: إن الحادث وقع في حوالي الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي، والتحقيق مستمر لتحديد أسباب وملابسات الحادث.