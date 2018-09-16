إصابة 13 شخصاً إثر انحراف قطار عن سكته في مصر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المصرية، عن إصابة 13 شخصاً في حادث خروج قطار عن سكته في محطة شبين الكوم الجديدة، بمحافظة المنوفية.وأكد مدير مرفق الإسعاف أمجد عبد الحميد، أن الوزارة دفعت بـ 15 سيارة لنقل المصابين تحت إشرافه وبرئاسة مشرف عام إسعاف المحافظة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وبين المسؤول المصري، أنه تم نقل 13 حالة من الإصابات بينهم خمس سيدات أصبن بالهلع من الحادث، وسبع حالات أخرى ما بين كدمات وكسور بسيطة إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم.وقالت مصادر مسؤولة في السكك المصرية، إن الحادث وقع بسبب تجاوز السائق للسرعة أثناء رحلته من طنطا إلى القاهرة على خط طنطا منوف القاهرة.