الأشغال العامة تبدأ العمل في مشروع بناء مُجمّع خدمات اجتماعية في قلقيلية

وأوضحت مديرة المشروع، م. نسرين نزال، أن العمل في المشروع يتضمن جميع ما يلزم من الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية، وذلك حسب المخططات والمواصفات المعتمدة.



ويُذكر، أن الوزارة تُنفذ عدداً كبيراً من مشاريع البنية التحتية في مختلف محافظات الوطن، وذلك بهدف الاارتقاء بمستوى البنية التحتية، والتي تُعدُّ أحد أهم أركان تطور الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تسهيل حياة المواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، مباشرة العمل في مشروع بناء مجمع خدمات اجتماعية في محافظة قلقيلية، و ذلك بتكلفة إجمالية قُدّرت بـ 3.4 مليون شيكل.وذكر بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في الوزارة، أن المجمع المُموّل من الخزينة العامة، قد بلغت مساحته الكلية 1.1 كم مربع، وهو عبارة عن تشطيب مبنى قائم، مبيّنةً أنه ومن المتوقع تسليمه في شباط/ فبراير من العام المقبل.