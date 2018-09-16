شؤون فلسطينية

شؤون المرأة تُناقش مسودة دليل إجراءات العنف ضد النساء قبل تطبيقه

شؤون المرأة تُناقش مسودة دليل إجراءات العنف ضد النساء قبل تطبيقه
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا، أن دليل الإجراءات للاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، سيطبق في كافة محافظات الوطن كأداة مرجعية واضحة ودقيقة لمقدمي الخدمات للمرأة المعنفة، حال الانتهاء من مناقشة المسودة.

جاء ذلك، خلال افتتاح الوزيرة أولى ورشات مناقشة مسودة دليل الإجراءات الوطني للاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات مع ممثلي الوزارات والمؤسسات الشريكة صباح اليوم، في مقر الوزارة بمدينة غزة.

وبينت د. الأغا، أن الدليل يوضح أدوار ومسؤوليات كل قطاع على حدة وفيما بينهم، والإجراءات المحددة التي ينبغي اتباعها عند تأسيس آلية تنسيق العمل المتعلق بالعنف الممارس ضد النساء والفتيات، وبالتالي تحديد جهات الاختصاص اللازمة لكل حالة وصلاحيتها ومسارات وآليات التحويل.  

وأشارت د.الأغا إلى أن الوزارة تبذل جهوداً دؤوبة للنهوض بالمرأة وتمكينها، وتفعيل دورها في بناء مجتمع فلسطيني، حيث قام مجلس الوزراء الفلسطيني بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف عام 2001 م، وتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 ، برئاسة وزارة شؤون المرأة لمتابعة والاشراف على تنفيذ الاستراتيجية، ولرسم منهجية مؤسساتية موحدة لمكافحة العنف ضد النساء وتوفير الدعم والحماية للنساء ضحايا العنف وتحديد وتنظيم علاقة العمل بين المؤسسات ذات الصلة.

ويذكر، أن وزارة شؤون المرأة، نظمت العديد من الورش المشتركة لإعداد مسودة دليل موحد يتناسب مع خصوصية المرأة المعنفة، وبالشراكة مع وزارة الصحة، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية (الشرطة).

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