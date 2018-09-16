إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

رام الله - دنيا الوطنأقدم شخص "مجهول الهوية"، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، على إطلاق النار في ساحة المسجد النبوي الشريف، في المدينة المنورة.وقالت صحيفة (سبق): إن قوات الأمن السعودي، سيطرت على الشخص، الذي أطلق النار في المسجد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه "مريض نفسي"، في الأربعين من عمره.وذكرت، أن رجال أمن المسجد، سلموا الشخص بعد القبض عليه إلى شرطة المنطقة المركزية بالمدينة المنورة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.