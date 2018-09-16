أبو هولي وكرينبول يبحثان آليات الدعم السياسي والمالي لوكالة الغوث

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي المجتمع الدولي بضرورة العمل على تطويق الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية، والتي يجب التمسك بها أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل المساعي الأمريكية الإسرائيلية لأنهاء عملها قبل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.





وقال د. أبو هولي خلال لقائه مفوض عام وكالة الغوث بيير كرينبول، اليوم الخميس، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحصور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، وحكم شهوان، رئيس هيئة العاملين في وكالة الغوث: إن السياسة الأمريكية العدوانية ضد وكالة الغوث لتصفيتها، باتت مكشوفة جوبهت برفض دولي، لافتاً إلى أن الرد الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة، وفي الدول المضيفة كان قوياً ورسالته وصلت لدول العالم بأن اللاجئين الفلسطينيين لن يتخلوا عن وكالة الغوث، ولن يقفوا مكتوفي اليدين أما المؤامرة الأمريكية لإسقاط حقه العادل في العودة إلى جانب رفضهم لمشاريع التوطين والوطن البديل.





وبحث المسؤولان خلال اللقاء الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، وآليات التحرك لحشد الدعم المالي لها، كما وقف المسؤولان أمام نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب وكيفية البناء عليه لإنجاح مؤتمر المانحين في نيويورك، الذي سيعقد في نيويورك أواخر أيلول/ سبتمبر الحالي.





ولفت إلى وجود إجماع عربي داعم لوكالة الغوث الدولية ولمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 الذي تم التأكيد عليه في البيان الختامي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي اختتم أعماله أمس، مشيراً إلى أن الموقف العربي الموحد الداعم لوكالة الغوث، سيكون له تأثير إيجابي على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين.





وأشاد د. أبو هولي بجهود السيد المفوض العام ورسالته التاريخية التي تحدث فيها كفلسطيني، لافتاً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبرها وثيقة تاريخية لأهميتها، وما حملته من موقف قوي رافض لكل الإجراءات الأمريكية، التي تستهف وكالة الغوث وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.





وعبر السيد كرينبول عن تقديره لوقفة دائرة شؤون اللاجئين واللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية في المخيمات لدعم وكالة الغوث الدولية.





كما وثمن كرينبول موقف وزراء الخارجية العرب وقراراتهم الداعمة لوكالته وتحركاته لتحشيد الدعم السياسي والمالي لافتاً إلى أن العجز المالي في موازنة الوكالة انخفض إلى 186 مليون دولار، وأنه سيواصل جهوده وتحركاته لحشد المانحين لتغطية العجز المالي، وضمان استمرار عمليات وكالته في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.





واتفاق المسؤولان على تكثيف جهودهما المشتركة؛ لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الغوث للحفاظ على مهامها وخدماتها التي تقدم لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وانجاح المؤتمر الدولي، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، برعاية المملكة الأردنية الهاشمية، والسويد، والاتحاد الأوربي، واليابان، وتركيا، بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث؛ لحشد الدعم المالي لمساعدة وكالة الغوث للخروج من أزمتها المالية.

رام الله - دنيا الوطن