خبير فلكي يُوضح حقيقة طلوع الشمس من مغربها

رام الله - دنيا الوطنأوضح الخبير الفلكي عماد مجاهد، حقيقة اقتراب كوكب (نيبيرو) من الأرض، وهو ما سيغير المجال المغناطيسي للأرض، وطلوع الشمس من مغربها.وقال مجاهد، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "كوكب نيبيرو، هو كوكب أسطوري، ولا يوجد في السماء كوكب حقيقي بهذا الاسم"، مؤكدًا أنه في 2012، أشيعت الفكرة ذاتها، والمتمثلة، باقتراب كوكب نيبيرو من الأرض، وتغيير المجال المغناطيسي لها، وبالتالي دورانها حول نفسها بسرعة كبيرة، لتشرق الشمس من مغربها، كعلامة على نهاية العالم ويوم القيامة.وأضاف: بالرجوع إلى الإحداثيات السماوية المتداولة للكوكب المزعوم، تبين أنها تعود لكوكب صغير في برج القوس يسمى "سيرس"، ولا يشكل أي تهديد للأرض على الإطلاق.وشدد الفلكي، على أن هذه الأفكار المتداولة، لا تعدو كونها خرافات، مثل قصة (مثلث برمودا)، مشيرًا إلى أنها قصص خيال علمي لا وجود لها في الحقيقة.