هولندا تسحب مقاتلاتها من العراق وسوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستسحب مقاتلاتها من طراز (إف- 16) التي تشارك في قصف تنظيم الدولة، في العراق وسوريا، نهاية هذا العام.وقالت الحكومة الهولندية، في بيان نشره موقع قناة (السومرية نيوز): إنها "قررت عدم تمديد استخدام مقاتلات (إف-16) في القتال ضد تنظيم الدولة إلى ما بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث تشارك 4 مقاتلات (إف- 16) هولندية في قصف التنظيم في العراق منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014، مشيرة إلى أنه "تم تمديد العمليات عندما قامت تلك المقاتلات بأولى مهامها في سوريا مطلع 2016".واعتبرت الحكومة الهولندية، أن "المشاركة الهولندية في العراق ستنتقل من الهجمات ضد تنظيم الدولة إلى تعزيز الأمن في العراق، لكي يعود الناس بأمان إلى منازلهم والاستمرار بحياتهم".