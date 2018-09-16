فتح تُطالب الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح على صمودها وشعبنا الفلسطيني في وجه حرب الإباده والتطهير العرقي، الذي تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني المرابط فوق أرضه، مؤكدة أن الرايه لن تسقط.وطالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي، الأمتين العربية والإسلامية، بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وما يجري في (الخان الأحمر) وفي باحات المسجد الأقصى من جرائم إسرائيلية.وأكد القواسمي أن أحداً لا يستطيع تجاوز شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ومن يبحث عن دمى شبيهة وأحجار شطرنج كبدلاء عن منظمة التحرير، فلن يجني إلا الخيبة.