شؤون فلسطينية

"الإسلامي الفلسطيني" يُعيد افتتاح فرعه في نابلس بحلة جديدة

"الإسلامي الفلسطيني" يُعيد افتتاح فرعه في نابلس بحلة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعاد البنك الإسلامي الفلسطيني، افتتاح فرعه بمدينة نابلس بحلة جديدة في شارع سفيان، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتأهيل بهدف تحسين مرافقه؛ لتقديم خدمة مصرفية أفضل للجمهور.

وقال البنك: إن فرع نابلس، أصبح الآن مُهيأ لاستقبال الجمهور وتقديم الخدمات المصرفية لهم بشكل سهل ومريح، يضمن خصوصيتهم وسرعة إنجازهم لمعاملاتهم، داعياً الجمهور لزيارة الفرع بحلته الجديدة، والاستمتاع بتجربة مصرفية فريدة.

وأكد البنك، أن إعادة افتتاح الفرع، تأتي استكمالاً لمنظومة التطوير المستمر التي يشهدها، ضمن سياسته القائمة على التوسع الأفقي والرأسي في الفروع والخدمات، بهدف حصول عملائه على خدمة مصرفية منافسة تليق بهم، مشيراً إلى أن شبكته تضم 39 فرعاً ومكتباً حتى الآن.

 واشار البنك إلى أن هذا التوسع يمتد ليشمل تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية للعملاء؛ ليكونوا على تواصل دائم وسهل ومريح مع حساباتهم، وذلك من خلال خدمة "اسلامي اونلاين" عبر الإنترنت وتطبيق "إسلامي موبايل" للهواتف الذكية وخدمة "إسلامي أوتو" عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وشبكة متزايدة من الصرافات الآلية التي يتيح عدد كبير منها خدمة الإيداع النقدي.

كما أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن انضمام المصرفية روند سقف الحيط المصري، إلى أسرته مديراً لفرع نابلس، مشيداً بخبرتها المصرفية الواسعة، التي تمتد على مدار أكثر من 18 عاماً، تنقلت خلالها بين مواقع قيادية في الجهاز المصرفي.

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