شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 346 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 346 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 346 حادث إطفاء وإنقاذ، كان منها 256 حادث إطفاء و90 حادث إنقاذ، نتج عن هذه الحوادث 41 إصابة في حوادث مختلفة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد، أن حوادث الحرائق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن ومحولات وأعمدة كهرباء، وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث، كانت نتيجة للإهمال، وعبث الأطفال، والحرق العمد، والتماس الكهربائي، واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتسرب الغاز ومعظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات، وأعطال في مصاعد كهربائية، وإخلاء وتحرير عالقين داخل منازل، وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين وغيرها.

وعلى صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة 200 تصريح بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف مختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 903 جولات ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمعات والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 184 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.

وفي مجال النشاط التدريبي ورفع الوعي المجتمعي، عقدت إدارة التدريب 8 دورات، واستفاد منها 1041 متدرباً ومتدربة في علوم الدفاع المدني في مجال الإخلاء والتصرف الصحيح والسليم عند وقوع الزلازل، واستهدفت هذه الدورات ربات البيوت، وموظفي القطاع الخاص والعام، وطلاب المدارس والجامعات.

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